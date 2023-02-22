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Зеленський підписав закони про звільнення коптерів та тепловізорів від мита та ПДВ

Середа, 22 лютого 2023, 15:06 - Анастасія Жарикова

Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від мита та податку на додану вартість тепловізорів, рацій, коптерів та приладів нічного бачення.

Про це зазначається у картках законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Парламент прийняв законопроєкти № 8360 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" та та 8361-д "Про внесення зміни до Митного кодексу України про сприяння ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" 6 лютого.

Також у законах передбачена можливість отримувати ці товари у експрес-відправленнях.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 14 лютого, схвалив fast-track для дронів - для їх ввезення більше не потрібно жодних документів від служби експертного контролю чи інших органів.

ПДВ мито закон Зеленський
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