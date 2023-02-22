Зеленський підписав закони про звільнення коптерів та тепловізорів від мита та ПДВ

Президент Володимир Зеленський підписав закони про звільнення від мита та податку на додану вартість тепловізорів, рацій, коптерів та приладів нічного бачення.

Про це зазначається у картках законопроєктів на сайті Верховної Ради.

Парламент прийняв законопроєкти № 8360 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" та та 8361-д "Про внесення зміни до Митного кодексу України про сприяння ввезення на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" 6 лютого.

Також у законах передбачена можливість отримувати ці товари у експрес-відправленнях.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 14 лютого, схвалив fast-track для дронів - для їх ввезення більше не потрібно жодних документів від служби експертного контролю чи інших органів.