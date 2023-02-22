Курс валют на 22 лютого: гривня зміцнилась відносно валюти в банках

У середу, 22 лютого, курси долара та євро стабільні на "чорному ринку", в банках валюта подешевшала.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,5 - 39,74 грн. У вівторок, 21 лютого, курс коливався між 39,5 - 39,72.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 41,81 - 42,05 грн. Для порівняння, у вівторок курс коливався на рівні 41,83 - 42,09 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,4 - 39,9 грн (курс на 21 лютого – 39,5 - 39,95 грн);

Євро – 41,6 - 42,39 грн (курс на 21 лютого – 41,7 - 42,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 38,95 - 39,45 грн;

Ощадбанк – 39,5 - 40,3 грн;

Укрексімбанк – 39,4 - 39,9 грн;

Райффайзен – 39,1 - 39,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.