Світовий Банк допоможе ЄБРР фінансувати гарантії для української торгівлі

Європейський банк реконструкції та розвитку та Агентство з гарантування інвестицій Світового Банку (MIGA) домовились спільно фінансувати гарантії в рамках Програми сприяння торгівлі, першою допомогу отримає Україна.

Про це повідомила пресслужба MIGA, ЄБРР.

Сторони підписали першу знакову угоду про спільне фінансування, відповідно до якої MIGA надасть ЄБРР гарантії фінансування торгівлі на суму до 200 млн дол для покриття частини ризиків ЄБРР в рамках Програми сприяння торгівлі (TFP) банку.

Першою країною, яка отримає підтримку в рамках угоди, стане Україна.

"Ця гарантія матиме важливий вплив, допомагаючи нам збільшити наш бізнес у сфері торговельного фінансування в Україні, що є одним із наших стратегічних пріоритетів у роботі в цій країні", - сказала президентка ЄБРР Оділі Рено-Бассо.

Наголошується, що через повномасштабну війну іноземні комерційні банки перестали брати на себе прямі ризики за українськими операціями з торговельного фінансування. Щоб вирішити цю проблему, програма ЄБРР розширила свої можливості для українських банків.

З лютого 2022 року в рамках TFP було підтримано торговельних операцій на понад 400 млн євро. Йдеться про товари, які є визначальними для української економіки та для вирішення проблем продовольчої безпеки.

У рамках TFP гарантії надаються міжнародним комерційним банкам для покриття політичного та комерційного платіжного ризику за операціями, що здійснюються банками-емітентами в країнах операцій ЄБРР.