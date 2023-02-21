"З людьми треба прощатися по-людяному": Гетманцев про свою вдячність Ігорю Абрамовичу

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, за що він дякував колишньому депутату "ОПЗЖ", який на початку лютого склав мандат.

Про це він сказав в інтерв'ю Економічній правді.

"Те, що ви говорите – чому поїхав (Ігор Абрамович перебував в Монако під час війни – ЕП), чому був в партії, – це питання до Абрамовича. Я давав характеристику професійним здібностям.

Я зазначив, що багато реформ не відбулося б, тих, які ми провели через комітет, якби його не було", – наголосив депутат.

"Я не бачив там проросійської риторики, абсолютно не бачив. Але була риторика з реформування країни і з підтримки того, що ми робимо". І антиофшорний закон не відбувся би без нього, і те, що ми робили реформи стосовно ринку капіталу, і навіть "антиколомойський" закон", – зазначив він.

"Тому я дійсно вдячний йому за те, що він зробив для країни. Оцінюйте, як хочете, але об'єктивно: треба з людьми, мені здається, по-людяному прощатися також", – додав Гетманцев.

Він не став пояснювати, який зв'язок може бути між Ігорем Абрамовичем та колишнім в.о. начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Сергієм Вязмікіним, яких журналісти УП показали разом на прогулянці в відеорепортажі "Батальйон "Монако".

Також Гетманцев піддав сумніву можливий вплив на роботу акцизного департаменту Вязмікіна.

"Ну, конспірологія – це наш національний вид спорту. Ярмоленка (голова акцизного департаменту – ЕП) я знаю з минулого життя. Я з ним спілкувався ще до того, як йому була запропонована посада…

Оця вся конспірологія, усі ці системи, які будують – хтось щось контролює, хтось чимось займається, – мені здається, це не відповідає дійсності абсолютно", – зазначив він.

За даними ЕП, нинішній директор Департаменту контролю за підакцизними товарами Олександр Ярмоленко та Сергій Вязмікін працювали разом одночасно в Департаменті захисту економіки Нацполіції.

Довідково: 6 лютого Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Ігоря Абрамовича. Абрамович у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя" (номер 14 у списку партії) і був членом однойменної фракції у ВР. За даними руху Чесно, з 24 лютого до 1 червня 2022 року нардеп пропустив всі засідання Ради щодо яких є дані.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить я в темі. Або в "долі". Або в темі і в "долі"