На Одещині знеживлені 24 населених пункти: причина

Внаслідок погіршення погодних умов на Одещині в регіоні можливі аварійні відключення, наразі 24 населених пункти області знаходяться без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"В Одеській області погіршились погодні умови внаслідок чого почались аварійні відключення світла", – зазначили у компанії. Зараз без електроенергії залишилось 24 населених пункти, або приблизно 17 тис. родин.

Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

Через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. Компанія зауважує, що наразі 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди.