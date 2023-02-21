Регулятор оштрафував ще одне обленерго за недотримання графіків

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг за підсумками перевірки вирішила оштрафувати АТ "Полтаваобленерго".

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

На засіданні у вівторок НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ "Полтаваобленерго" та ПРАТ "Волиньобленерго".

За результатами Регулятор виніс рішення застосувати до оператора розподілу електроенергії "Полтаваобленерго" штраф у розмірі 85 тис. грн. за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.

"Волиньобленерго" попередили щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

"Комісія відзначає покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце протягом останнього часу", - додали в НКРЕКП.

Економічна правда