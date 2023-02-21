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Регулятор оштрафував ще одне обленерго за недотримання графіків

Вівторок, 21 лютого 2023, 19:10 - Анастасія Жарикова

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг за підсумками перевірки вирішила оштрафувати АТ "Полтаваобленерго".

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

На засіданні у вівторок НКРЕКП розглянула питання про підсумки позапланових виїзних перевірок АТ "Полтаваобленерго" та ПРАТ "Волиньобленерго".

За результатами Регулятор виніс рішення застосувати до оператора розподілу електроенергії "Полтаваобленерго" штраф у розмірі 85 тис. грн. за численні порушення при складанні та застосуванні графіків відключення електроенергії споживачам.

"Волиньобленерго" попередили щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

"Комісія відзначає покращення ситуації з електропостачанням в цілому по Україні через бездефіцитний баланс в енергосистемі, який має місце протягом останнього часу", - додали в НКРЕКП.

Економічна правда

НКРЕ обленерго штраф електроенергія
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