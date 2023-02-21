Дія зернової угоди спливає наприкінці березня, у Мінагро очікують на її продовження

Дія зернової угоди завершується 20 березня 2023 року - у Міністерстві аграрної політики та продовольства очікують, що її буде продовжено, перемовини тривають.

Про це заявив перший заступник міністра Тарас Висоцький, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

За його словами, Україна робить усе можливе для пролонгації угоди та проводить перемовини з партнерами - ООН та Туреччиною.

"Усі розуміють важливість для світової продовольчої безпеки роботу "Зернового коридору". Ми вживаємо усі можливі заходи для продовження його роботи. Очікуємо, що у 20-х числах березня, коли закінчується чинна зернова угода, спільно з партнерами буде прийнято консенсусне рішення щодо її продовження. Перемовини тривають", - розповів Висоцький.

Щодо впливу угоди на ціну на агропродукцію для українських фермерів, він підтвердив, що спостерігається певне зниження ціни через складність прогнозування відправлень з портів після 20 березня.

"Зазвичай всі ринки зернових та олійних культур корелюються між собою. Тому аналогічна тенденція щодо зниження ціни також спостерігається щодо пшениці, ячменю і частково олійних культур.

Така ситуація спостерігалась і восени, коли стояло питання продовження попередньої зернової угоди. Сподіваємось, що після чіткого сигналу про продовження її роботи буде чітке планування морських відправлень і ціна стабілізується", - зазначив перший заступник міністра.

За його словами, наразі зберігається черга суден на проходження Босфору через саботаж російських інспекторів. В середньому за добу проходить 2,5 судна. Така затримка спричиняє додаткові витрати для українського АПК.

У Мінагрополітики також наголосили на декількох критично важливих речах для українського експорту - розширення географії портів. Зокрема, йдеться про Миколаївський порт. Також важливим є розширення номенклатури експорту.