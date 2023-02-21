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Glovo збудує у Києві перший перехоплювальний велопаркінг біля метро

Вівторок, 21 лютого 2023, 17:35 - Олексій Павлиш

Компанія Glovo планує створити перший у Києві та Україні перехоплювальний велопаркінг біля станції метро "Почайна".

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Заначається, що Glovo та Київська міська рада підписали меморандум про співпрацю.

Наймасштабнішим проєктом в його межах стане створення першого в Україні пересадного вузла для велотранспорту

Розмір інвестицій в проєкт - 5 мільйонів гривень. 

Пересадний вузол передбачає, що у киян буде можливість залишати на цілий день свої велосипеди на охоронному паркінгу біля метро по дорозі на роботу, а повертаючись ввечері, забирати їх.

Велопарковку планують побудувати на перетині пр. Оболонського і пр. Степана Бандери поблизу ст. м. Почайна в Оболонському районі.

"Це місце обрали через наявність велосмуг та можливості безпечно дістатись його велосипедом згідно з Правилами дорожнього руху

Рішення приймали спільно з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА та ГО Асоціація велосипедистів Києва - U-Cycle", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Glovo Київ транспорт
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