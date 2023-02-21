Уряд пропонує спростити погашення кредитів для ВПО та жителів регіонів, де ведуться бойові дії

Кабмін пропонує спростити умови погашення кредитів для громадян, які є внутрішньо переміщеними особами з регіонів, де ведуться бойові дії або є тимчасово окупованими, а також громадян, які проживають на цих територіях.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, передає Інтерфакс-Україна.

У відомстві зазначили, що за результатами опрацювання звернень громадян виявили проблему нарахування непропорційно великих процентів за кредити, споживачами яких є люди, що проживають на уражених війною територіях, або є ВПО.

Тому в законопроєкті пропонується на період воєнного стану запровадити обов'язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян:

які перебувають на обліку як ВПО;

постійно проживають або виїхали з території, де ведуться (велися) бойові дії, чи тимчасово окупованих територій.

Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації за умов, якщодержавна та соціальна матеріальна допомога або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім'ї. А також якщо споживач або член його сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім'ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Також у проєкті закону пропонується встановити, що на період воєнного стану та протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

Крім цього, отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються.