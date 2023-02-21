Jaguar Land Rover відкриє три центри розробки безпілотних авто у Європі

Виробник автомобілів класу люкс Jaguar Land Rover оголосив, що відкриває три нові інженерні центри в Європі для розробки технологій автономних транспортних засобів у рамках партнерства з компанією Nvidia, яка працює, зокрема, в галузі штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що інженерні центри в Мюнхені, Болоньї та Мадриді розроблятимуть системи безпілотного водіння для наступного покоління розкішних автомобілів JLR. JLR вже має шість глобальних технологічних центрів у США, Китаї та Європі.

JLR, підрозділ індійської Tata Motors, заявив, що ці місця були обрані через наявність на місцях фахівців з цифрової інженерії, і створить майже 100 інженерних робочих місць, орієнтованих на розробку систем допомоги водієві та штучного інтелекту для безпілотних автомобілів.

Минулого року JLR та Nvidia оголосили про багаторічну угоду, згідно з якою вони спільно працюватимуть над автомобілями Jaguar та Land Rover, що вийдуть на ринок у 2025 році та пізніше.

"Партнерство з Nvidia дає JLR добре фінансованого союзника, який намагається наздогнати Tesla та інших конкурентів на ринку розкішних автомобілів у гонці цифрових технологій", - пише агентство.

Економічна правда