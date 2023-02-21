"Не виключаю цього": Гетманцев про хабарі за розблокування податкових накладних
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев не виключає, що деякі податківці можуть брати хабарі від бізнесу за те, аби їм розблокували податкові накладні.
Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю головному редактору ЕП Дмитру Дєнкову.
"І ви мене зараз питаєте, чи можлива така ситуація, коли десь в області за розблокування податкової накладної беруть гроші. Я не виключаю цього. Більше того, я прошу мені повідомити про це", - заявив нардеп.
Блокування накладної здійснюється системою автоматичного адміністрування ПДВ - на підставі закладеного у неї алгоритму. Податкові накладні надають підприємствам право на зменшення своїх зобов'язань з ПДВ або навіть на отримання бюджетного відшкодування.
Після того, як система блокує податкову накладну, підприємство має право звернутися до податкової щодо її розблокування. Рішення щодо розблокування ухвалює комісія з працівників податкової. Саме на цьому етапі й може виникати корупція, визнає Гетманцев.
"Чи є людський фактор? Є. Чи заперечую я на низовому рівні можливість якось домовитися з податковою? Я не можу заперечити, я ж розумна людина, яка живе в цій країні, і яка розуміє, що 24 тисячі податківців не можуть в один день перетворитись в абсолютно чесних людей. Хоча більшість з них чесні", - додав нардеп.
У жовтні 2022 року, уряд спровокував стрибок блокувань податкових накладних, внісши зміни до системи автоматичного адміністрування ПДВ. За словами Гетманцева, це дозволило уряду зібрати додатково 4 млрд грн податків.
"Я тут про інше хотів сказати – ця сума неспівставна з тими проблемами, які завдало це рішення бізнесу. Зараз розроблюються вже другі зміни до цієї постанови №1165. Перші зміни набули чинності 11 січня. Зараз будуть другі зміни, які покращуватимуть систему блокування податкових накладних", - зазначив Гетманцев.
За його словами, відсоток блокування податкових накладних знизився - з 1,5% у грудні до 0,9% у січні.
Читайте детальніше в інтерв'ю: Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить я в темі. Або в "долі". Або в темі і в "долі"
Економічна правда