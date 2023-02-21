"Не виключаю цього": Гетманцев про хабарі за розблокування податкових накладних

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Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев не виключає, що деякі податківці можуть брати хабарі від бізнесу за те, аби їм розблокували податкові накладні.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю головному редактору ЕП Дмитру Дєнкову.

"І ви мене зараз питаєте, чи можлива така ситуація, коли десь в області за розблокування податкової накладної беруть гроші. Я не виключаю цього. Більше того, я прошу мені повідомити про це", - заявив нардеп.

Блокування накладної здійснюється системою автоматичного адміністрування ПДВ - на підставі закладеного у неї алгоритму. Податкові накладні надають підприємствам право на зменшення своїх зобов'язань з ПДВ або навіть на отримання бюджетного відшкодування.

Після того, як система блокує податкову накладну, підприємство має право звернутися до податкової щодо її розблокування. Рішення щодо розблокування ухвалює комісія з працівників податкової. Саме на цьому етапі й може виникати корупція, визнає Гетманцев.

"Чи є людський фактор? Є. Чи заперечую я на низовому рівні можливість якось домовитися з податковою? Я не можу заперечити, я ж розумна людина, яка живе в цій країні, і яка розуміє, що 24 тисячі податківців не можуть в один день перетворитись в абсолютно чесних людей. Хоча більшість з них чесні", - додав нардеп.

У жовтні 2022 року, уряд спровокував стрибок блокувань податкових накладних, внісши зміни до системи автоматичного адміністрування ПДВ. За словами Гетманцева, це дозволило уряду зібрати додатково 4 млрд грн податків.

"Я тут про інше хотів сказати – ця сума неспівставна з тими проблемами, які завдало це рішення бізнесу. Зараз розроблюються вже другі зміни до цієї постанови №1165. Перші зміни набули чинності 11 січня. Зараз будуть другі зміни, які покращуватимуть систему блокування податкових накладних", - зазначив Гетманцев.

За його словами, відсоток блокування податкових накладних знизився - з 1,5% у грудні до 0,9% у січні.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить я в темі. Або в "долі". Або в темі і в "долі"

Економічна правда