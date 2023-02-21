Експорт російських меблів через санкції торік обвалився на 40%

Через європейські санкції на ввезення меблів з Росії до країн ЄС російські виробники за рік втратили близько 18 млрд рублів, а експорт цієї продукції впав майже на 40%.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на дані Асоціації підприємств меблевої та деревообробної промисловості.

Так, за підсумками 2022 року обсяг експорту меблів із РФ впав на 39% у річному вимірі - до 29,5 млрд рублів.

"У результаті від скорочення вивезення за кордон продукції російські меблевики втратили торік сукупно близько 18 млрд рублів. Якщо у 2021 році Росія експортувала близько 16% усіх вироблених меблів, то торік - удвічі менше", - йдеться у повідомленні.

На статистику загальної експортної виручки багато в чому негативно вплинуло згортання шведською IKEA свого російського бізнесу, оскільки компанія експортувала значну частину виробленої в РФ готової продукції, кажуть в асоціації.

У 2019 році голова ради директорів ГК Ingka (куди входить IKEA) у РФ Патрік Ентоні заявляв, що на компанію припадало близько 25% у загальному обсязі експорту меблів із країни.

Але основною причиною значного скорочення стало закриття з минулої весни для російських меблевих компаній європейських ринків через накладені ЄС санкції на ввезення цієї продукції з РФ.

"Виробники спробували переорієнтуватися на ближнє зарубіжжя - Казахстан, Узбекистан, Азербайджан та інші країни СНД. Але судячи з підсумкової статистики, експорт у ці країни поки що не компенсував закриття ринку ЄС.

Учасники ринку стверджують, що продовжать збільшувати експорт у ближнє зарубіжжя. Засновник Divan.ru Антон Макаров каже, що компанія вже працює з трейдерами в Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані та планує налагодити експорт у Монголію, Грузію і Вірменію. Гендиректор "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров вважає в поточній ситуації перспективним експорт меблів у низку країн СНД, де зростає введення житла і споживчий ринок загалом", - пише газета.

Учасники ринку вважають, що меблі з РФ можуть бути затребуваними в країнах Близького Сходу, Північної Африки і в Китаї.

Зокрема, Mr.Doors, за словами голови ради директорів Максима Валецького, розглядає можливість відправки продукції до Туреччини і країн Перської затоки.

Водночас, за даними асоціації, у 2022 році знизився й імпорт меблів у РФ - на 44% рік до року, до 103,4 млрд рублів.

Так, частка європейських меблів знизилася в структурі імпорту з 50% до 30%.

А обсяг постачань із країн, які підтримали антиросійські санкції, зокрема з Італії, Німеччини, Іспанії та Румунії, становив 30 млрд рублів. При цьому частка китайських і білоруських меблів, що поставляються в Росію, в 2022 році зросла до 70%.

Економічна правда