Агропідприємство екснардепа викрили у несплаті понад 42 мільйонів податку

Сільськогосподарське товариство, що належить народному депутату VII скликання, викрили в несплаті 42,4 мільйона гривень податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У Бюро економічної безпеки не назвають ім’я екснардепа, однак відомо, що він є власником низки відомих торгових марок молочної продукції.

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про компанію родини Табалових ПАТ "Юрія".

Згідно з даними Youcontrol, власником компанії є виробник молочної продукції "Волошкове поле" (84,45%). Через "Волошкове поле" бенефіціарами компанії є екснардеп сьомого скликання Олександр Табалов та його син, також колишній народний депутат, Андрій.

За результатами обшуків за чотирма адресами в адміністративних та офісних будівлях сільськогосподарського приватного акціонерного товариства, в тому числі на Кіровоградщині, правоохоронці вилучили фінансово-господарські документи, які використовувалися при вчиненні кримінального правопорушення та 7,8 млн грн готіівки.

Детективи встановили, що службові особи компанії протягом 2021 року завищили податковий кредит в деклараціях з податку на додану вартість.

"Це сільськогосподарське підприємство, документально оформлювало фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками "фіктивності". Використання такої схеми призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі 42,4 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах триває.

Економічна правда