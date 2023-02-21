Гетманцев розповів про свій вплив на податкову

Данило Гетманцев фото: ЕП

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, говорячи про вплив на роботу Податкової, назвав свою роль "парламентським контролем". За його словами, він не перебирає на себе функції виконавчої влади.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"Мені треба, щоб орган працював, я несу за нього політичну відповідальність. Люди мене питають: а чому таке відбувається на митниці? Я не маю що відповісти. Якщо я мовчу, значить, я або в "темі", або в долі, або в "темі" і в долі. Якщо я не реагую, значить, я з цим всім погоджуюся", - заявив нардеп.

На питання щодо того, як можна назвати взаємодію Гетманцева з податковою, він відповів так:

"Я називаю це парламентським контролем. Я думаю, що він йде і на користь митниці, і податковій. Думаю, що БЕБу також на користь піде, коли ми його перезавантажимо".

Депутат підкреслив, що він допомагає підприємцям , які до нього звертаються, і допомагає своїми зверненнями до ДПС розв'язати проблемні ситуації.

"До мене звертається людина з проблемою. Називайте це як завгодно, але я повинен цю проблему вирішувати, я депутат. Я не повинен толерувати те, що людина не може знайти щось у податковій, і отримує формальні відписки", - додав він.

На питання, чи не перебирає голова комітету на себе функції виконавчої влади, Гетманцев відповів:

"Виглядати воно може як завгодно. Це точно не так. Але якщо цей парламентський контроль працює, значить я роблю все правильно".

Читайте детальніше в інтерв'ю: Данило Гетманцев: Якщо я мовчу, значить я в темі. Або в "долі". Або в темі і в "долі"

Економічна правда