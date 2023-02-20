Зернова ініціатива: за вихідні з портів відправили ще 360 тисяч тонн продовольства

За вихідні з портів Великої Одеси вийшли 10 суден з понад 360 тисячами тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Крім цього, в рамках програми Grain From Ukraine в напрямку Африки вийшло пʼяте судно з українським зерном.

Балкер VALSAMITIS з 25 тис тонн української пшениці до Кенії та 5 тис тонн до Ефіопії вийшов з порту "Чорноморськ".

Також з порту "Одеса" вийшов зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ОНН балкер ROYAL STAR. Він доставить 25 тисяч тонн українськоі пшениці до Афганістану.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 757 суден, які експортували 21,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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