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У вівторок на Київщині будуть заміряти споживання електроенергії: чи вимикатимуть світло

Понеділок, 20 лютого 2023, 18:12 - Олексій Павлиш

У Київській області у вівторок, 21 лютого, будуть  проводити заміри споживання електроенергії - у зв'язку з цим в області не будуть застосовуватись графіки відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

"21 лютого за дорученням "Укренерго" у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим завтра в області не будуть застосовуватись графіки відключень.

Це допоможе визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів", - пояснили в компанії.

Але через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком.

У ДТЕК радять, якщо у вівторок зникне світло, перевірити статус на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження. У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати нам у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку", - додали в компанії.

Економічна правда

ДТЕК електроенергія енергетика Київ
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