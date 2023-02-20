Нові санкції ЄС проти Росії стосуватимуться причетних до викрадення українських дітей – ЗМІ

У новому, десятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання EUobserver, у розпорядженні якого опинився проєкт санкцій.

ЄС вважає трьох російських чиновників причетними до масових викрадень українських дітей з окупованих територій. Це російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, віцепрем’єрка Республіки Башкортостан Ленара Іванова й московський чиновник В’ячеслав Духін.



Решта 59 росіян у санкційному списку – заступники міністрів, депутати, сенатори, прокурори, військові командири та пропагандисти, чиї імена не відомі широкому загалу. Як приклад EUobserver наводить командувача повітряно-десантних військ РФ Михаїла Теплінського, який був присутній під час розстрілів мирних жителів Бучі, та генерал-полковника Сергєя Каракаєва, відповідального за обстріли цивільної інфраструктури.

Під обмеження можуть потрапити очільник російської організації "Росспівробітництво" Євгеній Примаков, заступники керівника "Роскомнагляду", медіахолдинги "Россия сегодня" і "Патриот медиа груп", причетні до поширення пропаганди, банки "Альфа-Банк", "Росбанк", "Тинькофф банк" тощо – загалом 28 нових юридичних осіб.

Як зазначає EUobserver, до санкційного списку, підготовленого в ЄС, додаються докази причетності включених до нього людей до злочинів, що має гарантувати неможливість його оскарження в Суді ЄС і майбутнє притягнення підсанкційних осіб до відповідальності по завершенні війни.

відмовилася від планів накласти санкції на російський ядерний сектор або його представників у наступному пакеті санкцій.

Видання вказує, що список ще може змінитись, оскільки деякі члени Євросоюзу наполягають на накладанні санкцій на "Росатом" і його керівника Алексєя Ліхачова через окупацію Запорізької атомної електростанції та можливу причетність до фінансування російської армії. Водночас раніше стало відомо, що Європейська комісіяна російський ядерний сектор або його представників у наступному пакеті санкцій.

Очікується, що пропозиція десятого пакета санкцій ЄС буде розглянута вже в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку й буде ухвалена до річниці повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Пропозиція передбачає подальші експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.

Європейська правда