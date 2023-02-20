Нові санкції ЄС проти Росії стосуватимуться причетних до викрадення українських дітей – ЗМІ
У новому, десятому пакеті санкцій Європейського Союзу передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання EUobserver, у розпорядженні якого опинився проєкт санкцій.
ЄС вважає трьох російських чиновників причетними до масових викрадень українських дітей з окупованих територій. Це російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, віцепрем’єрка Республіки Башкортостан Ленара Іванова й московський чиновник В’ячеслав Духін.
Під обмеження можуть потрапити очільник російської організації "Росспівробітництво" Євгеній Примаков, заступники керівника "Роскомнагляду", медіахолдинги "Россия сегодня" і "Патриот медиа груп", причетні до поширення пропаганди, банки "Альфа-Банк", "Росбанк", "Тинькофф банк" тощо – загалом 28 нових юридичних осіб.
Як зазначає EUobserver, до санкційного списку, підготовленого в ЄС, додаються докази причетності включених до нього людей до злочинів, що має гарантувати неможливість його оскарження в Суді ЄС і майбутнє притягнення підсанкційних осіб до відповідальності по завершенні війни.
Очікується, що пропозиція десятого пакета санкцій ЄС буде розглянута вже в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку й буде ухвалена до річниці повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого представила офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Пропозиція передбачає подальші експортні заборони вартістю понад 11 млрд євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів.