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ЄС виділяє понад 17 мільйонів євро на цифровізацію України

Понеділок, 20 лютого 2023, 15:42 - Олексій Павлиш

ЄС запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA) та виділяє 17,4 млн євро допомоги. Програма має допомогти Україні запровадити ефективні, доступні та безпечні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Євросоюз визначив 4 напрями, на які спрямоване фінансування:

  • розвиток цифрових послуг та застосунку Дія;
  • вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами;
  • розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS;
  • розвиток системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.

Зазначається, що команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка 12 років співпрацює з українським держсектором.

Серед спільних проєктів - EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та "Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України". Зараз Академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом 41 мільйон євро.

Економічна правда

ЄС Мінцифри Україна фінанси
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