ЄС виділяє понад 17 мільйонів євро на цифровізацію України

ЄС запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA) та виділяє 17,4 млн євро допомоги. Програма має допомогти Україні запровадити ефективні, доступні та безпечні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Євросоюз визначив 4 напрями, на які спрямоване фінансування:

розвиток цифрових послуг та застосунку Дія;

вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами;

розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS;

розвиток системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.

Зазначається, що команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка 12 років співпрацює з українським держсектором.

Серед спільних проєктів - EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та "Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України". Зараз Академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом 41 мільйон євро.

Економічна правда