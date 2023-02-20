ЄС виділяє понад 17 мільйонів євро на цифровізацію України
Понеділок, 20 лютого 2023, 15:42 -
ЄС запускає проєкт "Цифрова трансформація для України" (DT4UA) та виділяє 17,4 млн євро допомоги. Програма має допомогти Україні запровадити ефективні, доступні та безпечні державні послуги, а також швидко реагувати на виклики війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що Євросоюз визначив 4 напрями, на які спрямоване фінансування:
- розвиток цифрових послуг та застосунку Дія;
- вдосконалення обміну даними між реєстрами та держустановами;
- розвиток інфраструктури електронної ідентифікації відповідно до регламенту eIDAS;
- розвиток системи електронного управління, що дозволить прозоро розглядати кримінальні справи.
Зазначається, що команда Мінцифри впроваджуватиме проєкт разом з європейськими партнерами з Естонської академії електронного управління, яка 12 років співпрацює з українським держсектором.
Серед спільних проєктів - EGOV4UKRAINE, EU4DigitalUA та "Підтримка ЄС у зміцненні кібербезпеки України". Зараз Академія впроваджує в Україні чотири проєкти із загальним бюджетом 41 мільйон євро.
Економічна правда