У Раді визнали незадовільною роботу Бюро економічної безпеки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки незадовільною: рекомендує уряду перезавантаження керівництва БЕБ.

Про це повідомили у Telegram перший заступник голови комітету Ярослав Железняк та членкиня комітету Ольга Василевська-Смаглюк.

За словами Железняка, таке рішення підтримали 17 членів комітету.

Комітет рекомендував Кабміну: витребувати звіт Директора БЕБ за 2021 рік і вжити відповідні кадрові заходи з метою перезавантаження роботи БЕБ, додав Железняк.

"Також доручили уряду підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України:

перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва ББЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);

повну переатестацію всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ

чіткий порядок проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Термін виконання - до 1 квітня 2023 р.", - зазначив нардеп.

Як додала Василевська-Смаглюк, "це перший крок до перезавантаження Бюро економічної безпеки України шляхом проведення нового конкурсу за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів".



"Далі ми плануємо запустити повну переатестацію всіх співробітників Бюро передбачивши чіткий порядок проведення конкурсних відборів та переатестації, з рівним правом доступу бажаючих осіб, а не "тільки наближених людей Мельника".



Чекайте найближчим часом цікаві законодавчі пропозиції", - написала вона.

Нагадаємо:

У Верховній Раді створили Тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства посадовцями БЕБ, органів держвлади та інших держорганів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки.

Економічна правда