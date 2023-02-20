"Метінвест" у 2022 році скоротив виплавку сталі на 69%

Металургійна група "Метінвест" за підсумками 2022 року знизив виробництво готової продукції на 62%, виплавку сталі на 69% порівняно з роком напередодні.

Про це йдеться в звіті про виробничі результати компанії.

Згідно з ним, виплавка сталі знизилась на 69% до 2,9 млн тонн виробництво чавуну скоротилось на 72% до 2,74 млн тонн, коксу – на 64%, до 1,653 млн тонн, зокрема товарного коксу – на 49%, до 811 тис тонн.

Виробництво товарних напівфабрикатів зменшилося на 70% – до 1,02 млн тонн – через суттєве зниження виробництва рідкого чавуну.

У 2022 році виробництво готової продукції знизилося на 62%, до 2,777 млн тонн. Водночас випуск плаского прокату зменшився на 4,247 млн тонн, до 1,731 млн тонн через зупинку маріупольських комбінатів, окупованих російськими військами, а також відсутність стабільних поставок слябів для італійських перекатних заводів у першій половині звітного року.

Виробництво довгого прокату знизилося на 71 тис.тонн, до 1,018 млн тонн – внаслідок зупинення виробництва на "Азовсталі" та зменшення виробництва на Promet Steel через неритмічні внутрішньогрупові поставки заготовки.

Випуск рейкової та трубної продукції знизився на 38 і 100 тис.тонн – до 10 і 18 тис. тонн відповідно, оскільки цю продукцію виробляли на металургійних комбінатах в тимчасово окупованому Маріуполі.

У компанії уточнили, що у зв'язку з початком широкомасштабної агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року "Метінвест" ухвалив рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі, зокрема "Азовсталі", ММК ім.Ілліча, Авдіївського КХЗ і Запорізького КХЗ.

Пізніше підприємства групи у Запоріжжі відновили своє виробництво з різним рівнем завантаження, враховуючи фактори безпеки, наявність електропостачання, а також логістичні та економічні фактори.

Економічна правда