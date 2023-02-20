Курс валют на 20 лютого: скільки коштує гривня в касах банків і на "чорному" ринку

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,67 - 39,85 грн – незмінно відносно котирувань у п’ятницю, 17 лютого.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,04 - 42,28 грн. Курс євро також стабільний на "чорному" ринку. Для порівняння, у п’ятницю курс коливався на рівні 42,0 - 42,33 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,51 - 40,0 грн (курс на 17 лютого – 39,55 - 40,0 грн);

Євро – 41,8 - 42,5 грн (курс на 17 лютого – 41,86 - 42,55 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,2 - 39,7 грн;

Ощадбанк – 39,55 - 40,35 грн;

Укрексімбанк – 39,6 - 40,1 грн;

Райффайзен – 39,1 - 39,95 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.