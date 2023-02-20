Дефіцит в енергосистемі відсутній, генерації вистачає для всіх областей - Укренерго

Споживання електроенергії в понеділок зростає, але дефіцит потужності в енергосистемі не прогнозується.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго" в Telegram.

Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі.

"Через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, потужності яких працюють переважно у денні години. Наразі вони працюють уже зранку, частково беручи участь у покритті ранкового піку споживання", – додали в компанії.

Імпорт електроенергії наближається до нульових значень.

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", – нагадали в Укренерго.

Виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях.

В Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов’язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують.

Економічна правда