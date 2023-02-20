ЄБРР інвестує $25 мільйонів в індустріальний парк у Львові

Європейський банк реконструкції та розвитку стане власником 35% акцій львівського індустріального парку М10 та інвестує в нього 24,5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

Банк констатує, що повномасштабна війна Росії проти України призвела до перекриття логістичних шляхів в Україну та з неї, а також всередині країни. Невизначеність щодо морських шляхів для імпорту та експорту додає важливості сухопутним маршрутам до та з ЄС через Захід України, а також складським потужностям для товарів.

Відтак ЄБРР ухвалив рішення проінвестувати у львівський індустріальний парк М10, що розробляється компанією Dragon Capital Томаша Фіали (володіє виданням "Українська правда"). М10 розташований за 60 км від українсько-польського кордону та "забезпечить нові промислові та логістичні складські приміщення, необхідні для забезпечення сталої гуманітарної та економічної діяльності в Україні як під час війни, так і в період післявоєнної відбудови", – кажуть в ЄБРР..

Загальна сума інвестицій становить до 24,5 млн доларів у проєкт загальною вартістю 70 млн доларів. З них до 5,5 млн. доларів буде інвестовано у завершення першого етапу проеєкту. Реалізація Фази 1, перервана повномасштабним російським вторгненням в Україну в лютому, відновилася влітку 2022 року, а завершення будівництва першого складського комплексу площею 14 400 квадратних метрів очікується в другій половині 2023 року.

"Інвестиції ЄБРР у Львівський індустріальний парк заповнюють дефіцит фінансування, спричинений несприятливою ринковою кон'юнктурою, і відповідають позиції Банку щодо України та його загальній реакції на кризу", – додають у банку.

У жовтні президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо пообіцяла, що ЄБРР виділить до 3 млрд євро у період 2022-23 років, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати функціонувати. У 2022 році ЄБРР спрямував в Україну 1,7 млрд євро та мобілізував ще 200 млн євро через банки-партнери.





