Літак "Мрія" відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator

ДП "Антонов"

Держпідприємство "Антонов" уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 "Мрія" в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Як йдеться в повідолменні, завдяки цьому кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака "Мрія", який в грі буде представлений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.

"Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання – зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП "АНТОНОВ", яке буде відбудовувати цей потужний літак", - зазначив голови програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Нову гру вже протестував командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту та записав привітальну промову до користувачів Microsoft Flight Simulator.

Наразі ДП "АНТОНОВ" виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.

Економічна правда