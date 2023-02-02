На Одещині викрили схему розкрадання дизпального на залізниці

В "Укрзалізниці" викрили та ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизпалива в локомотивному депо Одеса-Сортувальна.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Схему виявили працівники Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки компанії.

У ході перевірки було виявлено, що керівництво депо уклало безоплатний договір з приватною компанією на перевезення пального.

"Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло. Цікаво, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби, при цьому відстань між ними 40 км", - йдеться в повідомленні.

Фігурантів схеми вже звільнили з Укрзалізниці, продовжуються перевірки. Матеріали по справі передали до правоохоронних органів.

Економічна правда