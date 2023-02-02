ЄЦБ підвищив ставки на 50 базисних пунктів: стурбований високою інфляцією

Європейський центробанк підвищив всі три ключові процентні ставки на пів відсотка, оскільки стурбований тим, що інфляція залишається високою попри недавнє падіння цін на енергоносії.

Про це пише Financial Times.

Так, базову процентну ставку за кредитами збільшено до 3%, ставку за депозитами - до 2,5%, ставку за маржинальними кредитами - до 3,25%

Базова ставка ЄЦБ за депозитами досягла 2,5%, найвищого рівня з часів світової фінансової кризи.

ЄЦБ пообіцяв зробити таке ж підвищення в березні.

"ЄЦБ вирішив продовжити агресивне посилення монетарної політики після того, як підвищив базову депозитну ставку до 2,5%, заявивши після засідання, що він "дотримуватиметься цього курсу", підвищуючи ставки "стабільними темпами".

Він підтвердив, що на наступному засіданні з монетарної політики, призначеному на 16 березня, відбудеться ще одне підвищення ставки на пів відсотка", - пише FT.

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Прихильність ЄЦБ до подальшого значного підвищення ставок відрізняє його від британських та американських колег, які цього тижня дали зрозуміти, що процентні ставки близькі до свого піку.

Рішення ЄЦБ послідувало за підвищенням процентної ставки на пів пункта Банком Англії та на чверть пункта Федеральною резервною системою США в середу.

Однак ФРС сповільнила темпи посилення монетарної політики на тлі ознак того, що певний ціновий тиск у США послаблюється, а голова ФРС Джей Пауелл цього тижня висловив сподівання, що інфляція може повернутися до 2-відсоткового цільового показника без "справді значного економічного спаду".

Банк Англії також натякнув, що він, можливо, досяг піку процентних ставок на рівні 4%.

Економічна правда