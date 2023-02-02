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Кияни стали орендувати квартири на нижчих поверхах через обстріли та електрику

Четвер, 2 лютого 2023, 15:55 - Олександр Колесніченко

Попит на оренду квартир, що розташовані до 10-го поверху, вищий на 50% за попит на квартири на вищих поверхах.

Про це повідомив маркетинг-директор маркетплейсу DOM.RIA Сергій Молдаховський в коментарі ЕП.

"Ми спостерігаємо тенденцію щодо попиту на оренду житла на нижчих поверхах. Бачимо, що перегляди квартир із 1-го до 10-го поверху збирають близько на 50% більше переглядів, ніж житло вище 10 поверху. Така ситуація простежується від жовтня 2022 року", - заявив Молдаховський.

За його словами, найпопулярнішими серед потенційних орендарів є квартири від 1-го до 5-го поверху.

Водночас, питання автономності опалення не стало ключовим фактором при ухваленні рішення щодо оренди житла, додає експерт. 

"При відключенні електроенергії опалення може зникати як в квартирах із централізованим опаленням, так і з автономним. Тому в цьому випадку суттєвим при виборі може стати наявність чи можливість встановлення альтернативного джерела електроенергії в квартирі", – додав Молдаховський.

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