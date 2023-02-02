Від продажу військових облігацій з початку великої війни залучили понад 300 мільярдів

На кінець січня з початку великої війни від продажу військових облігацій вдалося залучити до державного бюджету 306 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Впродовж цього періоду уряд залучив від розміщення на аукціонах 203,7 млрд грн, 1,97 млрд дол та та понад 1 млрд євро.

На погашення за ОВДП було спрямовано 222,3 млрд грн, 2,79 млрд дол та 662,6 млн євро.

"У січні 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 44 914,9 млн грн перевищували його виплати за облігаціями внутрішньої державної позики", - констатують в Нацбанку.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 31 січня, розмістив ОВДП на суму понад 10,6 мільярда гривень, знизивши ставки за двома видами паперів.