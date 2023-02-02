"Київ Цифровий" інтегрувався з "Дією": забрати евакуйоване авто буде простіше

Кияни зможуть швидше повернути евакуйоване авто- відтепер у "Київ Цифровий" можна шерити документи через "Дію".

Про це повідомляє пресслужба "Дії" в Telegram.

"У застосунку Київ Цифровий тепер доступний шеринг водійського посвідчення та техпаспорта. Це означає, що ви зможете швидше забрати евакуйоване авто", - пояснили в "Дії".

Як це працює

Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення - потрібно відкрити його та клікнути Отримати автомобіль - додати водійські документи через Дію - вказати дату, коли заберете авто - сплатіть штраф - отримайте QR-код для повернення авто.

"Щоб надійшло сповіщення, вкажіть номер авто у профілі застосунку Київ Цифровий. В іншому разі потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, обрати сервіс "Евакуація", "Перевірити автомобіль" та ввести номер авто", - пояснили в "Дії".

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"Раніше, щоб забрати евакуйовану автівку, треба було фотографувати документи та очікувати на рішення інспектора. З Дією послуга стала майже автоматичною, ще й документи завжди з собою - у смартфоні", - додали у сервісі.

Економічна правда