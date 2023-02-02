Кубок ATP, футболка Маліновського, ящик вина від Stakhovsky Wines: за донати на дрони

Разом з українським тенісистом, виноробом і волонтером Сергієм Стаховським оголошуємо збір на дрони для Сил Оборони. Ціль – 1 мільйон гривень.

Чому це важливо

Волонтери разом із суспільством фактично самостійно закривають потреби армії в таких дронах, але попит на них тільки зростає.

На ділянках з вищою інтенсивністю ведення дрони втрачаються щоденно, до 40 "пташок" за день. Інколи ситуація може доходити до того, що між моментом втрати дрону та отриманням нового може пройти тиждень чи більше. Натомість, ворог так само активно використовує комерційні дрони і не відчуває дефіциту в квадрокоптерах.

Сам тому ми оголошуємо збір на дрони з тепловізорами.

Більш детально в статті: "Воювали б зараз за Дніпро, а не за Бахмут". Як "весільні дрони" допомагають Силам оборони

Про розіграш

Учасників збору також зможуть взяти участь в розіграші цінних призів від Сергія.

Лот №1 – Кубок St. Petersburg Open 2009, за перемогу в турнірі ATP в російському Петербурзі, де він обіграв аргентинця Орасіо Себальоса.

Лот №2 – футболка гравця французького "Марселя" і національної збірної України Руслана Маліновського.

Лот №3 – ящик ексклюзивного вина від Stakhovsky Wines. Винарню Сергій відкрив наприкінці 2015 року, після тривалої роботи у Франції. Саме тоді він узяв в оренду 20 гектарів землі на Закарпатті та почав вирощувати там виноград.

Для участі в розіграші необхідно закинути в банку 100 грн, або більше, якщо хочете підвищити свої шанси на перемогу. Реквізити збору: Посилання на Банку: monobank.ua Номер картки Банки: 5375 4112 0353 7498 Ціль: 1 000 000.00 ₴ Обов‘язково вказуйте свій контактний номер телефону якщо ви не клієнт Monobank.

Трьох переможців розіграшу обере алгоритм. Ці лоти разом з іншими подарунками від УП та Сергія чекають на своїх переможців в редакції.

Сергій Стаховський – український професійний тенісист, володар чотирьох титулів АТР в одиночному розряді та чотирьох титулів ATP у парному розряді. У січні 2022 року він оголосив про завершення спортивної кар'єри та планував сконцентруватися на виноробному бізнесі, яким уже кілька років активно займається в Україні.

Проте з початком війни Стаховський опинився в лавах територіальної оборони Києва, і зараз продовжує допомагати Силам Оборони.