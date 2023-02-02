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Курс валют на 2 лютого: готівковий євро продовжує дорожчати, долар – падає

Четвер, 2 лютого 2023, 12:50 - Анастасія Жарикова

У четвер, 2 лютого, гривня зміцнилась відносно долара на "чорному ринку", але ослабла проти євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:15 курс долара на "чорному ринку" становив 40,11 - 40,24 грн, а у середу, 1 лютого, коливався на рівні 40,24 - 40,32 грн. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 43,55 - 43,80 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 43,3 - 43,63 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,0 - 40,5 грн (курс на 1 лютого – 40,0 - 40,5 грн);
  • Євро – 43,0 - 43,8 грн (курс на 1 лютого – 43,0 - 43,7 грн грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 39,6 - 40,1 грн;
  • Ощадбанк – 40,1 - 40,8 грн;
  • Укрексімбанк – 40,05 - 40,55 грн;
  • Райффайзен – 39,9 - 40,55 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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