Працюють на окупантів: ДБР завершило розслідування щодо експодатківців на Херсонщині

Державне бюро розслідувань завершило спеціальне досудове розслідування щодо двох експрацівниць Податкової, які збирають "податки" для окупантів на Херсонщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що обвинувальний акт направлено до суду.

За даними слідства, обидві підозрювані працювали у податковій Херсонщини на різних посадах, а після захоплення обласного центру почали допомагати окупантам. Після звільнення міста вони втекли на поки що захоплене лівобережжя до Скадовська, де продовжують допомагати агресору.

Зокрема, інспекторка відкрито підтримала окупантів та допомагала окупаційній владі створювати так звану "налоговую службу". Вона особисто займалася розподілом оплати в рублях серед інших колаборантів, призначала їм премії та надбавки, вела фінансові справи.

Інша фігурантка справи допомагає загарбникам відбирати гроші у населення та підприємців на окупованих територіях України під виглядом "податків", а частину грошей забирає собі.

Обидві підозрювані обвинувачуються у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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