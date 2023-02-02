Дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, перевищення лімітів наразі не фіксують – "Укренерго"

Споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня - зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Ліміти споживання доведені до всіх обленерго.

Про це заявили в "Укренерго".

"Споживання електроенергії дещо зменшилося порівняно з початком тижня. Відповідно, зменшився і дефіцит в енергосистемі, хоча він все ще залишається суттєвим. Генеруючих потужностей в системі достатньо, щоб покрити близько 80% від потреби споживачів", - заявили в "Укренерго".

Там нагадали, що причина дефіциту - російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції та високовольтна мережа.

"До того ж в аварійний ремонт виведено два блоки на електростанціях. Втрата генерації була компенсована виходом з аварійного ремонту та включенням у роботу одного з блоків електростанції та збільшенням виробництва електроенергії гідроелектростанціями.

Мережеві обмеження - лише в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

При цьому ліміти споживання, доведені до всіх обленерго, збільшені у зв’язку зі скороченням дефіциту.

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Наразі перевищення лімітів не фіксується. Водночас упродовж доби у разі недотримання лімітів будуть застосуватись аварійні відключення, пояснили в "Укренерго".

Також у компанії розповіли про ремонтні роботи.

Так, на двох підстанціях у східному та центральному регіонах країни завершено ремонт трансформаторного обладнання, яке було пошкоджене ракетними атаками росіян восени минулого року.

"Йде підготовка до включення в роботу. Це дозволить вивести в роботу блоки на електростанціях.

"Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше". - резюмували в держкомпанії.

Економічна правда