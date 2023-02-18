ЄС та США ще з грудня 2021 року почали розробляти санкції проти РФ

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Європейський союз разом зі Сполученими Штатами Америки почали розробляти санкції проти Росії за два місяці до її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "Дзеркало тижня".

За її словами, ЄС спільно зі США почали розробку масштабних економічних санкцій проти Росії ще у грудні 2021 року.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що загалом над санкціями проти РФ на Заході почали працювати за рік до повномасштабного вторгнення. Саме в цей час представники США почали робити перші прогнози щодо можливого вторгнення.

Додається, що тоді ЄС сподівався, що вторгнення РФ все ж таки не відбудеться, однак почав готуватися до нього.

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Нагадаємо:

Європейська комісія відмовилася від планів накласти санкції на російський ядерний сектор або його представників у наступному пакеті санкцій.