Після ранкового обстрілу енергосистема повертається до нормальної роботи – "Укренерго"

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Внаслідок ранкової ракетної атаки росіян диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення, наразі енергосистема повертається до нормальної роботи, дефіцит потужності відсутній.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі.

Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що споживання електроенергії значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня.

Однак в "Укренерго" підкреслюють, що у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Наразі в Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Також вчора у Київські області через мережеві обмеження у певні години застосовувалось обмеження споживання.

Нагадаємо:

Завдяки покращенню протиповітряної оборони та "зниженню можливостей Москви завдавати ударів" по критичній інфраструктурі найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, позаду, але "розслаблятися не варто".