На Львівщині незаконно приватизували злітну смугу

Прокуратура оголосила про підозру колишньому державному реєстратору у несанкціонованій зміні інформації, що призвело до фактичної незаконної приватизації злітної смуги аеродрому одного з сіл Львівського району.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

"За даними слідства, підозрюваний, будучи державним реєстратором, за відсутності відповідних правовстановлюючих документів вніс до Державного реєстру речових прав зміни щодо права власності на об’єкт нерухомого майна. Таким чином він незаконно зареєстрував право приватної власності на злітну смугу за третіми особами", - йдеться в повідомленні.

Як наслідок, з державної комунальної власності фактично вибув колишній аеродром, що знаходиться в одному із сіл Львівського району.

На незаконно приватизований об’єкт суд наклав арешт.

Економічна правда