Курс валют на 17 лютого: готівкова гривня зміцнюється відносно євро

У п’ятницю, 17 лютого, готівковий євро подешевшав як на "чорному ринку", так і в банках, долар в банках навпаки трохи піднявся в ціні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 14:00 курс долара на "чорному ринку" становив 39,67 - 39,85 грн, а у четвер, 16 лютого, коливався на рівні 39,6 - 39,87 грн.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,0 - 42,33 грн. Для порівняння, у четвер курс коливався на рівні 42,2 - 42,48 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 39,55 - 40,0 грн (курс на 16 лютого – 39,5 - 39,95 грн);

Євро – 41,86 - 42,55 грн (курс на 16 лютого – 42,0 - 42,7 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 39,15 - 39,65 грн;

Ощадбанк – 39,6 - 40,4 грн;

Укрексімбанк – 39,5 - 40,0 грн;

Райффайзен – 39,3 - 40,0 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.