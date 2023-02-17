Українізація айфонів: Apple в новій iOS додасть оновлення для української клавіатури

У новій бета-версії операційної системи Apple iOS 16.4 з’явились оновлення для української клавіатури.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури", - написав міністр.

Тепер користувачам буде доступний "предиктивний ввід" - спосіб вводу, коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз.

Також український текст можна буде набирати просто свайпаючи пальцем по клавіатурі - "ковзанням для вводу".

"За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває", - резюмував Федоров.

Економічна правда