"Зерно з України": ще одне судно доставить пшеницю до Кенії та Ефіопії

фото: Мінінфраструктури

У рамках програми Grain From Ukraine ("Зерно з України") ще одне судно - балкер VALSAMITIS - доставить 25 тисяч тонн української пшениці до Кенії та 5 тисяч тонн до Ефіопії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Зазначається, що в порту ️"Чорноморськ" вже йдуть роботи з завантаження.

"Це вже п'яте судно в рамках програми #GrainFromUkraine. Її мета - надання гуманітарної української пшениці країнам, які потерпають від продовольчої кризи.

Серед таких країн - Кенія та Ефіопія, які отримають цю партію пшениці завдяки донатам Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії", - йдеться у повідомленні.

Також йде розвантаження 4-го судна в порту Джибуті. Балкер АMIRA HANA доставив для Ефіопії 30 тисяч тонн української пшениці.

"Окрім цього, сьогодні вранці порт ️"Одеса" прийняв балкер ROYAL STAR, який також повезе гуманітарну пшеницю", - додали в міністерстві.

Програма Grain From Ukraine започаткована Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих країн світу.

Вже понад 30 країн доєдналися до програми, а сума донатів складає майже 200 мільйонів доларів, зазначили у відомстві.

Сумарно в межах програми 110 тисяч тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки - Ефіопія та Сомалі.

Загалом, з 1 серпня в рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 746 суден, які експортували 2,5 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки, прозвітували в МІУ.

Економічна правда