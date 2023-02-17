Мінцифри заощадило понад 200 мільйонів на інтернет-субвенції для сіл: як це вдалось

Міністерство цифрової трансформації забезпечило швидкісним інтернетом 3237 сіл та 7,5 тисяч соціальних закладів, попри перевиконанню плану вдалось заощадити понад 200 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Перевиконаний план, ефективне використання держбюджету та антикорупція — Звіт Рахункової палати про інтернет-субвенцію. І найголовніше — понад 1 млн українців можуть працювати, навчатись та бути на зв’язку", - зазначили в відомстві.

Для того аби забезпечити 6 тисяч соцзакладів у 3 тис сіл Мінцифра отримала 500 млн гривень.

"Ми ж до липня 2022 перевиконали ціль і використали 55% бюджету — 272 млн гривень. Зекономлені кошти громади змогли використати на територіальну оборону та підключення інших сіл до інтернету", - додали в міністерстві.

На зекономлені кошти Мінцифри продовжує підключати інші села до інтернету.

Економічна правда