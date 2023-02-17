Нафта завершує тиждень зниженням на 2,5% на тлі побоювань щодо підвищення ставок в США

Ціни на нафту знизились на 2,5% за тиждень, оскільки сильні економічні дані США посилили побоювання, що ФРС ще більше посилить монетарну політику для подолання інфляції, що може вдарити по попиту на паливо.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 96 центів, або на 1,13%, до 84,18 долара за барель до 07:44 за Гринвічем у п'ятницю, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) втратили 97 центів, або 1,24%, знизившись до 77,52 долара.

Обидва бенчмарки прямували до щотижневого зниження більш ніж на 2,5%.

Причини зниження цін

Дані показали, що індекс цін виробників (PPI) в США виріс на 0,7% в січні після зниження на 0,2% в грудні. Тим часом, згідно з опитуванням Reuters, кількість заявок на допомогу з безробіття несподівано знизилася до 194 000, порівняно з прогнозом у 200 000.

"Сильні дані з США посилили занепокоєння щодо підвищення ставок і викликали зростання прибутковості казначейських облігацій США, що вплинуло на ціни на нафту та інші сировинні товари", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Тіна Тенг, аналітикиня CMC Markets, зазначила, що зростання запасів нафти в США до 17-місячного максимуму свідчить про те, що попит слабшає, що призводить до зниження цін.

"Ціни на нафту також знизилися через зниження ризиків після розпродажу на Уолл-стріт після виходу даних по індексу споживчих цін і сильного долара США", - сказала Тенг.

Протягом останніх тижнів ціни на нафту коливалися між побоюваннями рецесії в США на тлі підвищення ставок для боротьби з інфляцією і надіями на зростання попиту в Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило на цьому тижні, що Китай забезпечить майже половину зростання попиту на нафту в цьому році після того, як він послабив свої обмеження в зв'язку з COVID-19, але обмеження видобутку країнами ОПЕК+ може означати дефіцит пропозиції в другому півріччі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що поточна угода ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу буде зафіксована до кінця року, додавши, що він залишається обережним щодо китайського попиту.

Економічна правда