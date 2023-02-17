Instagram запускає власні канали, як у Telegram – на черзі Messenger та Facebook

Соціальна мережа Instagram, яка належить Meta, представила власні "канали мовлення", у яких автори контенту можуть публікувати фото, відео чи аудіо повідомлення для своєї аудиторії.

Про це повідомляється у блозі Instagram.

Канали, кажуть у компанії, є публічним інструментом обміну повідомленнями "від одного до багатьох". Автори каналів можуть публікувати текстові, фото, відео та голосові повідомлення, створювати опитування тощо.

При цьому, лише автори можуть надсилати повідомлення, тоді як підписники можуть реагувати на контент і голосувати в опитуваннях. Такий формат нагадує Telegram-канали, що також зауважують профільні ЗМІ.

Наразі компанія тестує канали трансляції з кількома американськими блогерами і планує розширити доступ у найближчі місяці.

"Поки ми вперше впроваджуємо цю нову функцію в Instagram, ми також будемо тестувати канали трансляції в Messenger та Facebook протягом наступних місяців", – зазначили у компанії.