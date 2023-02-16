Українці стали частіше ремонтувати котли та утеплювати житло - дослідження

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури серед українців зріс попит на послуги з обслуговування кліматичної техніки та утеплення житла.

Про це повідомила пресслужба платформи OLX.

"З початку опалювального сезону користувачі платформи OLX понад 120 тисяч разів відгукувалися на ремонт котлів та понад 18 тисяч разів шукали утеплення фасадів і стін", - йдеться в аналітиці.

У категорії Ремонт та обслуговування техніки впродовж цього опалювального сезону користувачі найбільше шукають послуги з ремонту котлів - понад 42 тис разів, однак найбільший попит припадав на першу половину сезону — період жовтень-грудень.

Не менше цікавляться й обслуговуванням бойлерів — більше ніж 15,5 тисяч разів, майже рівномірний попит спостерігається всі 4,5 місяці.

Крім цього, через відключення світла, коли порятунком для багатьох українців стало використання газових плит, колонок та конвекторів, зріс і попит на їх ремонт - понад 20 тисяч разів користувачі платформи OLX шукали відповідні послуги.

Топ-5 найпопулярніших запитів у категорії ремонт та обслуговування техніки виглядає так:

Послуга Кількість пошуків, тис. жовтень 2022 р. — лютий 2023 р. Ремонт котлів 42 300 Ремонт бойлерів 15 600 Ремонт газових плит 5 250 Ремонт газових конвекторів 2 000 Ремонт газових колонок 1 200

Та найбільше відгукувалися українці саме на оголошення з обслуговування котлів та бойлерів — понад 120 та 49 тисяч разів відповідно.

Також протягом цього осінньо-зимового періоду українці цікавляться і термомодернізацією свого житла.

У категорії "будівництво / ремонт / прибирання" найчастіше користувачі шукають послуги з утеплення фасадів і стін — понад 18 тисяч разів, однак на початку сезону попит був на 37% більший ніж у січні місяці, це говорить про те, що люди підготували свої помешкання заздалегідь.

Також шукали монтаж опалення — майже 3 тисячі разів та послуги зі встановлення камінів — понад 6 тисяч разів.

"Якщо говорити про пропозицію, то під час цього опалювального сезону в обох категоріях вона набагато менша ніж попит. Так, на платформі можна знайти 4 тисячі оголошень з обслуговування бойлерів, що на 74% менше ніж попит, з ремонту котлів — 3 тисячі оголошень, це на 93% менше ніж потребують користувачі. А от кількість оголошень з утеплення житла — майже 8 тисяч, але це все одно на 56% менше ніж попит", - додали в OLX.