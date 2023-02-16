У Google прогнозують збільшення кібератак РФ на Україну і членів НАТО цьогоріч

Російські хакери протягом року, що минув після вторгнення, здійснювали "майже безперервні атаки" на українські об'єкти. У 2023 році Google очікує, що Москва посилить атаки не лише на Україну, але й на партнерів по НАТО.

Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт Google.

У звіті, опублікованому в четвер напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, Група аналізу загроз (TAG) Google заявила, що підтримувані російським урядом кібезловмисники збільшили кількість спроб зламу українських користувачів минулого року на 250% порівняно з 2020 роком.

Компанія використовувала 2020 рік як базовий, оскільки напередодні війни спостерігалося збільшення кількості атак.

За даними Google, українські міністерства оборони, закордонних справ та Національне агентство з питань державної служби були одними з головних цілей минулого року.

"США і Велика Британія раніше звинувачували Росію в кібератаці на супутникову мережу, яка призвела до відключення зв'язку в деяких частинах України напередодні війни. Українські чиновники також заявили, що зловмисна кіберактивність є одним з аспектів гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію України.

Хакери також посилили свою увагу до країн-членів Організації Північноатлантичного договору, зокрема Польщі, Німеччини та країн Балтії", - йдеться у повідомленні.

У 2023 році Google очікує, що Москва посилить атаки не лише на Україну, але й на партнерів по НАТО.

Згідно зі звітом, минулого року країни НАТО зазнали 300% зростання російських фішингових кампаній порівняно з 2020 роком. У 2022 році кампанія Pushcha, яка походить з Білорусі, була націлена на Польщу і Литву, а російська кампанія Coldriver - на європейських військових, йдеться у звіті.

"Очевидно, що кіберпростір продовжуватиме відігравати невід'ємну роль у майбутніх збройних конфліктах, доповнюючи традиційні форми ведення війни", - зазначають у звіті дослідники з групи TAG Google.

Економічна правда