У Києві в п'ятницю будуть проводити заміри електроспоживання: чи вимикатимуть світло

У Києві в п'ятницю, 17 лютого, будуть проводити заміри електроспоживання - у зв'язку з цим стабілізаційні та екстрені відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомили в ДТЕК.

"17 лютого "Укренерго" визначатиме актуальні показники споживання електроенергії в столиці. У зв’язку з цим у Києві завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення.

Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків", - йдеться у повідомленні.

Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах столиці можливі відключення за графіком, пояснили в компанії.

Якщо у п'ятницю зникне світло, у ДТЕК рядять перевірити статус відключень на сайті ДТЕК Київські електромережі.

"Електропостачання могло зникнути через локальну аварію або через мережеві обмеження.

У разі відсутності інформації на сайті ви можете написати нам у приватні повідомлення на сторінці в Facebook, або звернутись у кол-центр та залишити заявку", - додали в ДТЕК.

Економічна правда