Ізраїль надасть Україні кредитні гарантії на $200 мільйонів для низки проєктів

Ізраїль планує надати кредитні гарантії на суму до 200 мільйонів доларів для проєктів у галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури в Україні.

Про це під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, пише "Інтерфакс-Україна".

"Протягом минулого року Ізраїль надав значну гуманітарну допомогу Україні, включно з розгортанням польового госпіталю Shining Star", - розповів Коен.

За його словами, Ізраїль має намір продовжити підтримку України. Зокрема, міністр анонсував "кредитні гарантії до 200 мільйонів доларів на ізраїльські проєкти в галузі охорони здоров'я та цивільної інфраструктури".

Коен також оголосив, що Ізраїль допоможе Україні "в розробці розумної системи раннього попередження".

"Я пишаюся тим, що підтримую Україну в ці важкі часи", - резюмував він.

Економічна правда