Фонд гарантування виставив на аукціони земельні ділянки банку "Аркада" під Києвом

Фонд гарантування вкладів фізосіб на початку березня проведе аукціони з продажу земельних ділянок банку "Аркада", який ліквідується Фондом.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Аукціони пройдуть 3,6 та 7 березня - на торги виставлено 19 земельних ділянок загальною площею 159,05 га, що розташовані у селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині (колишній Києво-Святошинський район).

Земельні ділянки мають різну площу - від 5,5 га до 10,4 га.

"Одна з ключових переваг, що робить їх привабливими об’єктами інвестування, - близькість до столиці. Михайлівка-Рубежівка знаходиться на відстані менше 40 км до центру Києва. І останні кілька років селище характеризувалося активною забудовою приватними будинками і сучасними коттеджними містечками", - йдеться у повідомленні.

Початкова (стартова) вартість лотів - від 5 млн грн до 10 млн грн.

Активи на продаж виставляються повторно.

Торги пройдуть за голландською моделлю аукціонів, участь в аукціонах можуть взяти фізичні особи, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Деталі аукціонів та умови участі - за посиланням.

Кошти, отримані від продажу активів, Фонд спрямує на розрахунки з кредиторами "Аркади".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд гарантування вкладів фізосіб повністю розрахується з кредиторами банку "Аркада" - громадянами та бізнесом, окрім колишніх власників фінустанови та пов’язаних осіб.

Економічна правда