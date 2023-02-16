Nestle продовжить підвищувати ціни на продукцію через зростання витрат

Найбільший виробник продуктів у світі Nestle продовжить підвищення цін цього року після того, як подорожчання інгредієнтів вплинуло на чистий прибуток за весь рік, що не відповідає очікуванням аналітиків.

Про це заявив генеральний директор Марк Шнайдер, повідомляє Reuters.

Він відмовився коментувати запланований рівень підвищення цін, який, за його словами, був необхідним для компенсації збитків, завданих підвищенням цін на товари.

Споживачі, чию купівельну спроможність уже скоротила найвища за кілька десятиліть інфляція, ймовірно, посилять занепокоєння щодо напруженого сімейного бюджету та ослаблення економіки.

Минулого року виробник розчинної кави Nescafe і шоколадних батончиків KitKat підняв ціни на 8,2%, але це не повністю компенсувало вплив зростання витрат на інгредієнти на маржу.

"Наша валова рентабельність знизилася приблизно на 260 базисних пунктів — це величезна сума. Це після всіх цін, які ми зробили у 2022 році. У нас є деякі ринки, як-от США та Велика Британія, де ми спостерігаємо сильну інфляцію, а також інші ринки, такі як Китай і тут, у Європі… де інфляція більш приглушена", - сказав Шнайдер журналістам.

Решта індустрії упакованих товарів також підвищила ціни, щоб впоратися зі стрімкими витратами на майже всю сировину після того, як вторгнення Росії в Україну посилило вплив пов’язаних з пандемією заторів у ланцюзі поставок.

Чистий прибуток акціонерів впав до 9,27 млрд швейцарських франків, що не відповідає очікуванням щодо 11,58 млрд франків, хоча консенсус-прогноз не враховує знецінення дочірньої компанії Nestle Aimmune минулого року, говорять аналітики.

"Результати Nestle за четвертий квартал і друге півріччя викличуть змішані емоції", — сказав аналітик Bernstein Бруно Монтейн, додавши, що свій внесок зробили водопровідний, кондитерський і медичний бізнес Nestle.

Протягом 2022 року продажі компанії зросли на 8,4% до 94,4 млрд швейцарських франків (102,31 млрд дол).

Нагадуємо:

У березні Nestle призупинила капітальні інвестиції в Росію через її вторгнення в Україну, але з російського ринку не вийшла.

У компанії заявили, що мінімізують діяльність у Росії до продажу базових продуктів, таких як дитяче та спеціальне медичне харчування.