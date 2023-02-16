KPMG першою із аудиторських компаній "Великої четвірки" скорочує штат у США на тлі уповільнення економіки.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що KPMG скорочує близько 2 відсотків свого персоналу в США після різкого уповільнення консалтингового бізнесу, ставши першою з аудиторських фірм "Великої четвірки", яка відреагувала на ослаблення економіки систематичним скороченням робочих місць.

Про скорочення, які торкнуться близько 700 осіб, оголосив у середу віце-голова консультаційного бізнесу KPMG у США Карл Каранде.

"Вони були необхідні для того, щоб краще узгодити нашу робочу силу з поточним і очікуваним попитом на ринку", - сказав він у службовій записці для персоналу.

Як і інші фірми "Великої четвірки", KPMG бореться зі спадом активності у сфері злиття та поглинання, який вдарив по її консультаційному бізнесу, а також зі зниженням попиту на ІТ та стратегічний консалтинг.

EY, наприклад, урізала премії до свят для своїх американських співробітників, посилаючись на зовнішнє середовище.

Згідно з останнім щомісячним опитуванням William Blair, компанії, що займається дослідженням ринку цінних паперів, кількість вакансій у "великій четвірці" на 50% нижча, ніж рік тому.

KPMG намагається стримувати витрати, відкладаючи дату початку роботи нових співробітників, скорочуючи бюджети на відрядження та переводячи частину консалтингового персоналу в аудиторські та податкові підрозділи компанії.

"Незважаючи на ці зусилля, у нас продовжує працювати більше людей, ніж потрібно для задоволення поточного попиту", - написав Каранде у службовій записці. Скорочення поширюються на всю територію США і на весь консалтинговий бізнес, але не стосуються партнерів.

Після пандемії коронавірусу "велика четвірка" почала масово наймати співробітників, оскільки попит на ІТ-консалтинг та консультації з укладання угод різко зріс.

Згідно з останнім публічним звітом KPMG., кількість співробітників у США зросла менше, ніж у конкурентів, і на кінець 2021 року становила 35 266 осіб, що на понад 2 000 осіб більше, ніж у конкурентів.

"Ми пережили тривалу невизначеність, що вплинула на певні частини нашого консультаційного бізнесу, які в останні роки забезпечували значне зростання, - зазначили в KPMG.

Економічна правда