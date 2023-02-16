Курс валют на 16 лютого: готівковий долар в банках в межах 39
Четвер, 16 лютого 2023, 12:47 -
У четвер, 16 лютого, готівкові долар та євро різко подешевшали на "чорному ринку", також зменшились курси в банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:20 курс долара на "чорному ринку" становив 39,68 - 39,83 грн, а у середу, 15 лютого, коливався на рівні 39,64 - 40,33 грн.
Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 42,22 - 42,36 грн. Для порівняння, у середу курс коливався на рівні 42,23 - 42,51 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 39,5 - 39,95 грн (курс на 15 лютого – 39,6 - 40,05 грн);
- Євро – 42,0 - 42,7 грн (курс на 14 лютого – 42,05 - 42,8 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 39,1 - 39,6 грн;
- Ощадбанк – 39,65 - 40,45 грн;
- Укрексімбанк – 39,6 - 40,1 грн;
- Райффайзен – 39,3 - 40,0 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.